Enfrentamiento armado sacude comunidades de Salvador Escalante, Michoacán, durante la madrugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 11:45:16

Salvador Escalante, Mich., a 5 de octubre de 2025.— La tranquilidad de las comunidades de La Palma y La Cruz, en el municipio de Salvador Escalante, se vio interrumpida en las primeras horas de este domingo, cuando un intenso enfrentamiento a balazos entre presuntos grupos del crimen organizado estremeció la zona.

Vecinos relataron que, pasada la medianoche, comenzaron a escucharse prolongadas ráfagas de armas de alto poder que se extendieron durante varios minutos, generando temor entre las familias que permanecieron resguardadas en sus hogares.

Aunque autoridades estatales y federales desplegaron operativos de vigilancia en el área, hasta el momento no se ha confirmado si el enfrentamiento dejó personas lesionadas o fallecidas.

Elementos de seguridad continúan patrullando caminos y brechas rurales en busca de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Este nuevo episodio de violencia refleja la persistente tensión que se vive en distintas regiones de Michoacán, donde células criminales mantienen disputas por el control territorial.