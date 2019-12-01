Cae presunto asesino de mando policial de la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 08:58:52

Chalco, Estado de México, 5 de octubre del 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Misael “N”, alias “El Chino”, por su presunta participación en el homicidio de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El crimen ocurrió el 30 de septiembre en el municipio de Chalco, Estado de México, durante un intento de robo de motocicleta.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Ponce Alfaro se encontraba en su día de descanso acompañado de su esposa, también integrante de la SSC, cuando dos sujetos los interceptaron al salir de una tienda departamental en la colonia Benito Juárez.

Al resistirse al asalto, el mando fue agredido con disparos de arma de fuego.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, lamentó el fallecimiento del jefe policial y aseguró que el caso no quedará impune.