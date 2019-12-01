Claudia Sheinbaum rinde mensaje con motivo de su primer año de Gobierno; Zócalo lució repleto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 11:41:05

Ciudad de México, 5 de octubre del 2025.- En punto de las 11:00 horas de este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional para ofrecer un mensaje con motivo de su primer año al frente del Gobierno de México, ante miles de personas reunidas en la plancha del Zócalo capitalino, que lució completamente lleno.

Con dicho acto, la mandataria concluyó su gira de rendición de cuentas por distintas entidades del país.

Durante su intervención, Sheinbaum destacó el carácter colectivo de su administración y reiteró que su gobierno busca atender primero a los sectores más vulnerables.

Asimismo, señaló que existe continuidad entre su gestión y la del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al sostener que ambos comparten el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”; aseveró que aunque sus adversarios políticos quieren un distanciamiento con AMLO, eso no sucederá y se quedarán con las ganas.