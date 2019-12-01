Participan más de mil elementos en operativo por el Querétaro Maratón 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 10:02:31

Querétaro, Querétaro, 5 de octubre del 2025.- Como parte de las acciones que se realizaron por el Querétaro Maratón, desde las tres hora de este domingo, se desplegó un operativo conjunto entre distintas corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Iován Elías Pérez Hernández informó que más de mil elementos participaron en el despliegue, con el objetivo de salvaguardar a los casi 20 mil competidores, y a a quienes fueron a apoyar.

"Vamos a estar de verdad de manera muy puntual atendiendo cada una de las necesidades para que todo se lleve en un orden perfecto", dijo.

Cabe mencionar mencionar que este operativo continuará hasta después de mediodía.