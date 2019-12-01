Bedolla acompaña a Sheinbaum en su festejo por el primer año de gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 10:11:25

Ciudad de México, 5 de octubre de 2025.- Este domingo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su celebración por el primer año de gobierno, reconociendo su capacidad y liderazgo para continuar y consolidar la Cuarta Transformación en el país.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México y junto con ciudadanos de todas las entidades federativas, el mandatario estatal participará en este evento convocado por la presidenta para cerrar su gira nacional de rendición de cuentas al pueblo en una concentración masiva a realizarse en punto de las 11:00 horas.

Escuchar los logros alcanzados y proyectos de este primer año de gobierno, es un hecho que sigue marcando historia al ser la primera mujer en encabezar la administración pública federal, afirmó Ramírez Bedolla al destacar avances en materia de inversión social, desarrollo económico, educación, entre otros.

Agradeció el respaldo de Sheinbaum para reforzar acciones de infraestructura carretera, hidráulica, hospitalaria, para la inversión industrial y empresarial, así como el respaldo en temas de seguridad en Michoacán.

A lo que aseguró que continuará la coordinación con el Gobierno de México para trabajar por el bienestar de la población y protección de los recursos naturales.