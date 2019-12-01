Capturan a dos presuntos extorsionadores de limoneros en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 09:23:52

Apatzingán, Michoacán, 5 de octubre del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General del Estado (FGE), se logró la detención de dos hombres vinculados con una célula delictiva dedicada a la extorsión de limoneros en el municipio de Apatzingán, los cuales contaban con orden de aprehensión.

Sobre el particular se informó que agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en coordinación con personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y agentes federales, dieron seguimiento a trabajos de inteligencia que les permitieron dar con el paradero de los ahora detenidos en la ciudad de Morelia.

Los hombres, originarios del municipio de Apatzingán, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados son señalados por extorsionar a diversos negocios y empresarios del sector limonero en la región de Tierra Caliente.