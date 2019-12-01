Ultiman a hombre tras ataque armado en Tlaxcala; la víctima, iba acompañado de una mujer y una menor de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 21:03:48

Apizaco, Tlaxcala, a 18 de septiembre de 2025.- Un hombre fue ejecutado la tarde de este jueves en la comunidad de Texcalac, municipio de Apizaco, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó herida por disparos de arma de fuego, además, con ellos llevaban a una menor, la cual resultó ilesa.

La víctima fue identificada como Alfredo “N”, de 26 años de edad, quien recibió al menos cinco impactos en la calle Tochac. De acuerdo con las primeras versiones, el ataque fue directo, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Servicio de emergencia confirmaron el deceso en el lugar, mientras que la mujer lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La zona quedó bajo resguardo de elementos de la policía estatal municipal y la Guardia Nacional. En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.