Ultiman a hombre en Zamora, Michoacán; junto al cuerpo dejan mensaje escrito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 07:16:25

Zamora, Michoacán, 5 de marzo del 2026.- La noche de este miércoles en las inmediaciones de la Tenencia de Ario de Rayón fue localizado un hombre ejecutado junto a un narcomensaje escrito en una cartulina, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades policíacas.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 21:30 horas en el C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano sobre una persona tirada en la carretera Ario de Rayón-El Pochote.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y Defensa se movilizaron al lugar donde a la altura del Rancho Mosqueda fue encontrado el masculino con un impacto de bala en la cabeza, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron minutos después pero el masculino ya no contaba con signos vitales, por lo que los oficiales acordonaron la zona bajo los protocolos correspondientes y pidieron la presencia de las autoridades competentes.

Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales acudieron al sitio donde tras procesar la escena localizaron un casquillo percutido calibre 9mm.

Respecto al fallecido se informó que es un hombre de aproximadamente 55 a 60 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla negro y playera azul, mientras el contenido del mensaje no fue revelado.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, esperando a que en las próximas horas sea identificado.