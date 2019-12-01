Semar refuerza seguridad en principales aeropuertos del centro de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 07:58:26

Ciudad de México, a 5 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, dio a conocer que se llevan a cabo trabajos para fortalecer los sistemas de seguridad, navegación aérea y control de accesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en los aeropuertos internacionales de Toluca y de Cuernavaca.

Según el almirante secretario, dichas acciones buscan reforzar los mecanismos de seguridad operacional y protección en las terminales aéreas que integran el sistema aeroportuario del centro del país.

De igual forma, señaló que fortalecen los esquemas de seguridad y protección portuaria, además de mantener coordinación con autoridades carreteras para garantizar el traslado seguro de materiales que ingresen por vía marítima.

El mando naval comentó que estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a mejorar la infraestructura de seguridad en puntos estratégicos de movilidad aérea y marítima, así como en las rutas terrestres vinculadas a la logística de insumos.