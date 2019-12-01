Ultiman a dos funcionarios municipales de Ayutla, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 07:44:31

Ayutla, Guerrero, a 5 de marzo 2026.- Dos funcionarios del Ayuntamiento de Ayutla, Guerrero, fueron ultimados a tiros sobre una carretera federal que conecta las regiones Centro y Costa Chica del estado, de acuerdo con información oficial.

Las víctimas fueron ultimadas cuando regresaban de una reunión celebrada en Chilpancingo, cerca del puente Omitlán.

Cabe mencionar que con estos asesinatos ya suman cuatro homicidios de trabajadores de los gobiernos locales, en lo que va de la semana.

Las víctimas fueron identificadas como Tomás Augusto Lozano Analco, comisionado de Obras Públicas y Francisco Bonilla, contador de la Presidencia Municipal.

Ambos hombres eran integrantes del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, gobierno electo por usos y costumbres.

Es de comentar que el ataque a los funcionarios de la denominada Casa de los Pueblos de Ayutla se dio en un contexto de tensión armada entre policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) contra el grupo delictivo ‘Los Ardillos’.