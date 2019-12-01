Ultiman a hombre en la Girasoles, en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 13:56:49

Celaya, Guanajuato, a 21 de febrero 2026.- El conductor de un auto compacto perdió la vida tras ser blanco de un ataque armado en la colonia Girasoles 3ra. Sección.

Minutos antes de la 1:00 de la tarde del sábado la víctima de identidad desconocida se encontraba en su vehículo sobre la calle Bugambilia y Limonero cuando se escucharon los disparos.

En los primeros reportes a través de la línea de emergencia 911 se mencionó sobre una persona lesionada por proyectil producidos por arma de fuego, sin embargo al arribo de los elementos policiacos y socorristas, confirmaron que el masculino que vestía playera y pantalon azul, co gorra y lentes oscuros que estaba abordo de un auto honda color azul ya había perdido la vida

La cinta amarilla fue colocada para preservar las evidencias que serán analizadas para que aboné al esclarecimiento del homicidio

El trabajo de campo fue concluido y finalmente el cadáver fue llevado al Semefo, mientras que la Fiscalía del Estado continúa las investigaciones