Ultiman a hombre en la colonia Carmen Serdán de Zamora, Michoacán

Ultiman a hombre en la colonia Carmen Serdán de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 23:20:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Un hombre perdió la vida, al ser atacado por sujetos armados en la entrada de su domicilio, en la colonia Carmen Serdán, de Zamora, Michoacán.

Los hechos ocurrieron sobre las calles Teresa de Calcuta y Carmen Serdán, donde hombres desconocidos llegaron a bordo de dos motocicletas y comenzaron a dispararle con armas de fuego, para después huir del sitio.

Tras recibir el reporte, al lugar acudieron policías municipales, elementos de la Guardia Civil y Nacional, quienes encontraron al hombre tirado boca abajo en la entrada del inmueble.

También llegaron paramédicos, los cuales confirmaron el deceso de Luis Manuel Ch., M., de 43 años de edad, mismo que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.

La zona fue acordonada y personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales, se encargaron de procesar la escena del crimen donde encontraron al menos 11 casquillos percutidos de arma corta,  mientras que el cadáver fue llevado al SEMEFO local para los estudios que marca la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un fallecido y un lesionado en la colonia 22 de Octubre de Uruapan, Michoacán
Ultiman a hombre en la colonia Carmen Serdán de Zamora, Michoacán
Chofer de camión fallece tras discutir con un pasajero en Monterrey, Nuevo León
Golpe contundente al crimen en Sinaloa: decomisan media tonelada de estupefaciente en una bodega de Culiacán
Más información de la categoria
El campo se levanta: Agricultores de al menos una veintena de estados preparan bloqueos carreteros y toma de casetas si fracasa mesa con el Gobierno el lunes 27
Repatriados más de seis mil michoacanos: Toño Soto
El INE, hackeado desde adentro: Ciberdelincuentes ofrecen acceso total a la red del instituto y aseguran que un partido les pagó para realizar el ataque en pleno proceso electoral
Detienen a dos sospechosos por el robo en el Museo de Louvre en París
Comentarios