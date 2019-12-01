Ultiman a hombre en la colonia Carmen Serdán de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 23:20:07

Zamora, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Un hombre perdió la vida, al ser atacado por sujetos armados en la entrada de su domicilio, en la colonia Carmen Serdán, de Zamora, Michoacán.

Los hechos ocurrieron sobre las calles Teresa de Calcuta y Carmen Serdán, donde hombres desconocidos llegaron a bordo de dos motocicletas y comenzaron a dispararle con armas de fuego, para después huir del sitio.

Tras recibir el reporte, al lugar acudieron policías municipales, elementos de la Guardia Civil y Nacional, quienes encontraron al hombre tirado boca abajo en la entrada del inmueble.

También llegaron paramédicos, los cuales confirmaron el deceso de Luis Manuel Ch., M., de 43 años de edad, mismo que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.

La zona fue acordonada y personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales, se encargaron de procesar la escena del crimen donde encontraron al menos 11 casquillos percutidos de arma corta, mientras que el cadáver fue llevado al SEMEFO local para los estudios que marca la ley.