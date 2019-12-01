Golpe contundente al crimen en Sinaloa: decomisan media tonelada de estupefaciente en una bodega de Culiacán

Culiacán, Sin., a 26 de octubre de 2025.- Un espectacular operativo antidrogas sacudió este fin de semana al corazón del crimen organizado en México. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), irrumpieron en una propiedad de lujo en Culiacán, donde se ocultaban 385 kilos sólidos y 170 litros líquidos de metanfetamina, listos para inundar las calles de México y otros países.

El operativo, ejecutado bajo una estricta orden de cateo, se realizó en un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Vistas del Lago, una zona residencial conocida por su aparente tranquilidad. Sin embargo, tras una serie de investigaciones e inteligencia de alto nivel, los agentes federales descubrieron que detrás de esas paredes se ocultaba un verdadero laboratorio de destrucción social.

Durante el cateo, los uniformados hallaron grandes cantidades de droga empaquetada y sustancias químicas listas para ser procesadas. Cada kilo asegurado representaba miles de dosis que nunca llegarán a manos de jóvenes mexicanos, según confirmaron las autoridades.

El inmueble quedó asegurado y sellado, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este sofisticado centro de almacenamiento.

Fuentes cercanas al caso no descartan que el golpe esté vinculado a una de las principales estructuras criminales que operan en el noroeste del país, lo que podría representar un fuerte impacto financiero para las redes dedicadas a la producción y exportación de metanfetaminas.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal celebraron el éxito del operativo y reiteraron que no bajarán la guardia en su lucha por desmantelar las cadenas de narcotráfico que atentan contra la salud y la juventud mexicana.