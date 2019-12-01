Ataque armado deja un fallecido y un lesionado en la colonia 22 de Octubre de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 23:33:06
Uruapan, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Un ataque armado se registró en la colonia 22 de Octubre en el municipio de Uruapan, el cual dejó el saldo de un muerto y un lesionado.

Los hechos fueron en la calle Mintzita, donde se encontraban las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificadas, cuando fueron sorprendidos por sujetos que viajaban a bordo de motocicletas y sin mediar palabra, comenzaron a dispararles.

Vecinos de la zona llamaron de inmediato al 911, indicando que había dos hombres lesionados por impactos de arma de fuego y que estaban tirados sobre la calle. 

Al sitio arribaron elementos paramédicos y la policía municipal de Uruapan, quienes auxiliaron a los dos lesionados, confirmando la muerte de uno de ellos en el lugar debido a las lesiones que presentaba.

Mientras que el otro hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, se encargó de trasladar el cadáver de la víctima al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se espera que sea identificado por sus familiares, además de comenzar con las primeras ingatorias para esclarecer el heco y dar con los responsables.

