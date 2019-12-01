Chofer de camión fallece tras discutir con un pasajero en Monterrey, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 22:22:28

Monterrey, Nuevo León, a 26 de octubre de 2025.- Tras sostener una discusión con un pasajero, un chofer de la ruta 220 de Monterrey, Nuevo León, perdió la vida al parecer por un supuesto infarto.

De acuerdo a información de los demás pasajeros que viajaban en la unidad, el hombre, quien fue identificado como Antonio Alejandro, le reclamó al chofer por hacer un cambio de ruta y no bajarlo donde quería sobre la avenida Bernardo Reyes, en el centro.

La víctima fue identificada como Lino Becerra, de aproximadamente 45 años de edad y aunque las personas que viajaban en el autobús intentaron darle los primeros auxilios, lamentablemente al arribo de los paramédicos, solamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), para realizar el levantamiento del cuerpo, además de comenzar las primeras indagatorias del caso.

El hombre con el que discutió, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que será quien determine su situación jurídica, mientras se confirma la causa oficial del fallecimiento.