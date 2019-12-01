Chofer de camión fallece tras discutir con un pasajero en Monterrey, Nuevo León

Chofer de camión fallece tras discutir con un pasajero en Monterrey, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 22:22:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 26 de octubre de 2025.- Tras sostener una discusión con un pasajero, un chofer de la ruta 220 de Monterrey, Nuevo León, perdió la vida al parecer por un supuesto infarto. 

De acuerdo a información de los demás pasajeros que viajaban en la unidad, el hombre, quien fue identificado como Antonio Alejandro, le reclamó al chofer por hacer un cambio de ruta y no bajarlo donde quería sobre la avenida Bernardo Reyes, en el centro.

La víctima fue identificada como Lino Becerra, de aproximadamente 45 años de edad y aunque las personas que viajaban en el autobús intentaron darle los primeros auxilios, lamentablemente al arribo de los paramédicos, solamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), para realizar el levantamiento del cuerpo, además de comenzar las primeras indagatorias del caso.

El hombre con el que discutió, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que será quien determine su situación jurídica, mientras se confirma la causa oficial del fallecimiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Chofer de camión fallece tras discutir con un pasajero en Monterrey, Nuevo León
Golpe contundente al crimen en Sinaloa: decomisan media tonelada de estupefaciente en una bodega de Culiacán
Dos heridos graves en explosión de una pipa con hidrocarburo al interior de un predio de la comunidad de La Quebradora en El Marqués, Querétaro
Ataque armado deja dos mujeres heridas en el fraccionamiento Acanto II de Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
El campo se levanta: Agricultores de al menos una veintena de estados preparan bloqueos carreteros y toma de casetas si fracasa mesa con el Gobierno el lunes 27
Repatriados más de seis mil michoacanos: Toño Soto
El INE, hackeado desde adentro: Ciberdelincuentes ofrecen acceso total a la red del instituto y aseguran que un partido les pagó para realizar el ataque en pleno proceso electoral
Detienen a dos sospechosos por el robo en el Museo de Louvre en París
Comentarios