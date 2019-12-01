Ultiman a hombre dentro de taller eléctrico en la plaza de San Nicolás Obispo, Morelia, Michoacán

Morelia, Mich., a 20 de enero de 2026.— La violencia volvió a sacudir a la capital michoacana la noche de este martes, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos al interior de un taller eléctrico ubicado en la plaza principal de la tenencia de San Nicolás Obispo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba laborando en la reparación de electrodomésticos y teléfonos celulares cuando sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego directamente contra él, para después huir con rumbo desconocido.

Las detonaciones alertaron a vecinos y comerciantes de la zona, quienes al percatarse de que el hombre se encontraba gravemente herido solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911. Sin embargo, a la llegada de paramédicos y elementos policiales, únicamente se pudo confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales, debido a las múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

El área fue acordonada por las autoridades para preservar la escena del crimen, mientras personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó las diligencias correspondientes, recolectando indicios balísticos y demás pruebas.

El cuerpo del hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del homicidio.