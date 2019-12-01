Ultiman a hombre dentro de taller eléctrico en la plaza de San Nicolás Obispo, Morelia, Michoacán

Ultiman a hombre dentro de taller eléctrico en la plaza de San Nicolás Obispo, Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 23:13:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 20 de enero de 2026.— La violencia volvió a sacudir a la capital michoacana la noche de este martes, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos al interior de un taller eléctrico ubicado en la plaza principal de la tenencia de San Nicolás Obispo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba laborando en la reparación de electrodomésticos y teléfonos celulares cuando sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego directamente contra él, para después huir con rumbo desconocido.

Las detonaciones alertaron a vecinos y comerciantes de la zona, quienes al percatarse de que el hombre se encontraba gravemente herido solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911. Sin embargo, a la llegada de paramédicos y elementos policiales, únicamente se pudo confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales, debido a las múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

El área fue acordonada por las autoridades para preservar la escena del crimen, mientras personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó las diligencias correspondientes, recolectando indicios balísticos y demás pruebas.

El cuerpo del hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del homicidio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán: Accidente en la carretera Villa Madero – Carácuaro deja dos personas sin vida
Fatal accidente en la carretera Uruapan – Carapan, Michoacán, deja dos muertos y tres heridos
Ultiman a hombre dentro de taller eléctrico en la plaza de San Nicolás Obispo, Morelia, Michoacán
Localizan cuerpo con huellas de violencia dentro de un cajón de madera en León, Guanajuato
Más información de la categoria
Toman cientos las calles otra vez y se suman regidoras a protestas de sindicalizados: Acusan a Fanny Arreola, alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, por despidos injustificados y persecución laboral
Nueve detenidos, campamentos arrasados y un arsenal bajo resguardo, últimos resultados del Plan Michoacán
Aclara SAT que Constancia de Situación Fiscal no es requisito para emitir factura
Multarán a malos usuarios de scooters en el estado de Querétaro: Gerardo Cuanalo 
Comentarios