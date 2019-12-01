Fatal accidente en la carretera Uruapan – Carapan, Michoacán, deja dos muertos y tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 23:32:09
Chilchota, Mich., a 20 de enero de 2026.— Un trágico accidente automovilístico ocurrido la noche de este martes en la carretera Uruapan – Carapan, a la altura del rancho Morelos, cobró la vida de dos personas y dejó al menos tres más lesionadas, generando el cierre total de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance fue alertado por automovilistas que transitaban por la zona, quienes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia tras observar la magnitud del siniestro. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y confirmaron que dos personas ya no contaban con signos vitales.

Asimismo, tres personas resultaron con diversas lesiones y fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano, donde permanecen bajo atención médica. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su estado de salud.

Elementos de seguridad acordonaron el área para permitir las labores de auxilio y peritaje, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Debido a estos trabajos, la circulación en la carretera Uruapan – Carapan permanece cerrada, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones y utilizar rutas alternas.

Los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se espera que sean identificados en las próximas horas. Hasta la publicación de esta nota, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas.

