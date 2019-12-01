Localizan cuerpo con huellas de violencia dentro de un cajón de madera en León, Guanajuato

León, Guanajuato, a 20 de enero de 2026.- Con visibles huellas de violencia y al interior de un cajón de madera en aparente estado de abandono, la mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en la colonia Brisas del Campestre, en el municipio de León, Guanajuato.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Brisas de Toledo y Brisas de Segovia, luego de que vecinos de la zona alertaran al Sistema de Emergencias 911 al percatarse de la presencia sospechosa del cajón, el cual contenía basura en su interior.

Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que dentro del cajón se encontraba una persona sin vida, quien presentaba lesiones visibles y aparentes impactos de arma de fuego, por lo que procedieron a asegurar y acordonar el área.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales correspondientes, con el objetivo de recabar indicios que permitan identificar a la víctima y esclarecer el móvil del crimen. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.