Localizan cuerpo con huellas de violencia dentro de un cajón de madera en León, Guanajuato

Localizan cuerpo con huellas de violencia dentro de un cajón de madera en León, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 23:01:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

León, Guanajuato, a 20 de enero de 2026.- Con visibles huellas de violencia y al interior de un cajón de madera en aparente estado de abandono, la mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en la colonia Brisas del Campestre, en el municipio de León, Guanajuato.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Brisas de Toledo y Brisas de Segovia, luego de que vecinos de la zona alertaran al Sistema de Emergencias 911 al percatarse de la presencia sospechosa del cajón, el cual contenía basura en su interior.

Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que dentro del cajón se encontraba una persona sin vida, quien presentaba lesiones visibles y aparentes impactos de arma de fuego, por lo que procedieron a asegurar y acordonar el área.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales correspondientes, con el objetivo de recabar indicios que permitan identificar a la víctima y esclarecer el móvil del crimen. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán: Accidente en la carretera Villa Madero – Carácuaro deja dos personas sin vida
Fatal accidente en la carretera Uruapan – Carapan, Michoacán, deja dos muertos y tres heridos
Ultiman a hombre dentro de taller eléctrico en la plaza de San Nicolás Obispo, Morelia, Michoacán
Localizan cuerpo con huellas de violencia dentro de un cajón de madera en León, Guanajuato
Más información de la categoria
Toman cientos las calles otra vez y se suman regidoras a protestas de sindicalizados: Acusan a Fanny Arreola, alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, por despidos injustificados y persecución laboral
Nueve detenidos, campamentos arrasados y un arsenal bajo resguardo, últimos resultados del Plan Michoacán
Aclara SAT que Constancia de Situación Fiscal no es requisito para emitir factura
Multarán a malos usuarios de scooters en el estado de Querétaro: Gerardo Cuanalo 
Comentarios