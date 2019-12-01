Michoacán: Accidente en la carretera Villa Madero – Carácuaro deja dos personas sin vida

Villa Madero, Mich., a 20 de enero de 2026. — Un trágico accidente carretero cobró la vida de dos personas la tarde de este martes, luego de que una camioneta se precipitara a un barranco sobre la carretera Villa Madero–Carácuaro.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 32, donde automovilistas que transitaban por la zona alertaron al número de emergencias tras observar que una camioneta había salido del camino y caído a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad.

Elementos de Protección Civil Municipal y bomberos acudieron de inmediato al sitio. Al descender hasta el fondo del barranco, localizaron una camioneta RAM 1200 severamente dañada. Tras romper los cristales del vehículo, confirmaron el fallecimiento de dos ocupantes: un hombre de alrededor de 45 años, quien viajaba como conductor, y una mujer de aproximadamente 75 años que se encontraba en el asiento del copiloto.

Debido a la complejidad del terreno, las labores de rescate y recuperación de los cuerpos se realizaron con equipo especializado. Posteriormente, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, cuyo personal acudió para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación oficial y para que sean entregados a sus familiares. De manera preliminar, las autoridades presumen que el conductor habría perdido el control de la unidad, lo que derivó en la salida del camino y la caída al barranco, aunque será la investigación la que determine con precisión las causas del accidente.