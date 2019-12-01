Michoacán: Accidente en la carretera Villa Madero – Carácuaro deja dos personas sin vida

Michoacán: Accidente en la carretera Villa Madero – Carácuaro deja dos personas sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 23:55:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Madero, Mich., a 20 de enero de 2026. — Un trágico accidente carretero cobró la vida de dos personas la tarde de este martes, luego de que una camioneta se precipitara a un barranco sobre la carretera Villa Madero–Carácuaro.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 32, donde automovilistas que transitaban por la zona alertaron al número de emergencias tras observar que una camioneta había salido del camino y caído a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad.

Elementos de Protección Civil Municipal y bomberos acudieron de inmediato al sitio. Al descender hasta el fondo del barranco, localizaron una camioneta RAM 1200 severamente dañada. Tras romper los cristales del vehículo, confirmaron el fallecimiento de dos ocupantes: un hombre de alrededor de 45 años, quien viajaba como conductor, y una mujer de aproximadamente 75 años que se encontraba en el asiento del copiloto.

Debido a la complejidad del terreno, las labores de rescate y recuperación de los cuerpos se realizaron con equipo especializado. Posteriormente, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, cuyo personal acudió para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación oficial y para que sean entregados a sus familiares. De manera preliminar, las autoridades presumen que el conductor habría perdido el control de la unidad, lo que derivó en la salida del camino y la caída al barranco, aunque será la investigación la que determine con precisión las causas del accidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán: Accidente en la carretera Villa Madero – Carácuaro deja dos personas sin vida
Fatal accidente en la carretera Uruapan – Carapan, Michoacán, deja dos muertos y tres heridos
Ultiman a hombre dentro de taller eléctrico en la plaza de San Nicolás Obispo, Morelia, Michoacán
Localizan cuerpo con huellas de violencia dentro de un cajón de madera en León, Guanajuato
Más información de la categoria
Toman cientos las calles otra vez y se suman regidoras a protestas de sindicalizados: Acusan a Fanny Arreola, alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, por despidos injustificados y persecución laboral
Nueve detenidos, campamentos arrasados y un arsenal bajo resguardo, últimos resultados del Plan Michoacán
Aclara SAT que Constancia de Situación Fiscal no es requisito para emitir factura
Multarán a malos usuarios de scooters en el estado de Querétaro: Gerardo Cuanalo 
Comentarios