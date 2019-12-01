Multarán a malos usuarios de scooters: Gerardo Cuanalo 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 18:15:19

Querétaro, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- El titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos, informó que los usuarios que incumplan con el estacionamiento y eso indebido de los scooters de la empresa Lime, serán sancionados de forma inmediata.

Explicó que aún año de operaciones de estos vehículos eléctricos, la empresa ya acordó e informó que tendrá tolerancia cero con los usuarios que incumplan con los paraderos digitales existentes.

“Hemos acordado con la empresa que esta tolerancia prácticamente desaparezca, buscamos que los usuarios estacionen los scooters en los puntos de estacionamiento que virtualmente están autorizados y marcados desde la aplicación; (…) un usuario que contrata un scooter y no lo devuelve en un lugar autorizado será multado de manera inmediata”, dijo.

De igual manera, destacó que diariamente se realizan hasta mil viajes, con un velocidad promedio de seis kilómetros por hora y recorridos hasta de 1.2 kilómetros por viaje.

“La gente está utilizando cada día más la parte de los scooters, nos han reportado que se realizan alrededor de mil viajes diarios con promedio de 1.2 kilómetros recorridos por viaje”.