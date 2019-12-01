Ultiman a hombre al interior de su domicilio en Monterrey; le dieron al menos 5 impactos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 08:27:20

Monterrey, Nuevo León, 27 de enero del 2026.- Un hombre fue ultimado a balazos al interior de su domicilio durante la noche del lunes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Medios locales apuntaron que el ataque armado tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas sobre la calle Juan Francisco Escamilla, en la colonia Gloria Mendiola.

Se narró que vecinos del lugar reportaron haber escuchado varias detonaciones por arma de fuego, por lo que alertaron la situación al número de emergencias 911.

La víctima mortal del ataque fue identificada de manera extraoficial como Francisco Ismael M, de 41 años de edad, quien fue localizado sin vida al interior de la vivienda, al ser impactado por lo menos en cinco ocasiones por balas, de manera principal en el tórax y pierna izquierda.

Trascendió que fue un solo sujeto armado el que ingresó a la vivienda y abrió metralla contra la humanidad de la víctima en repetidas ocasiones para después, como es costumbre, darse a la fuga sin ser detenido.