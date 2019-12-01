Golpe al dinero sucio en Uruapan, Michoacán: aseguran 78 “tragamonedas del crimen” tras ola de cateos simultáneos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 09:18:29

Uruapan, Mich., a 27 de enero de 2026.– En un operativo que sacudió a varias colonias del municipio, autoridades desplegaron 12 órdenes de cateo simultáneas que derivaron en el aseguramiento de 78 máquinas tragamonedas presuntamente utilizadas como fuente de financiamiento de actividades ilícitas, un golpe directo a las estructuras económicas de la delincuencia organizada en la región.

Las diligencias fueron resultado de trabajos de inteligencia, análisis e investigación, mediante los cuales se logró ubicar una red de inmuebles donde, bajo la fachada de domicilios comunes, operaban máquinas de juego ilegal ligadas a grupos criminales, generando recursos al margen de la ley.

El operativo se extendió a múltiples puntos de la ciudad, alcanzando colonias como Ejército Mexicano, 28 de Octubre, Ampliación Tierra y Libertad, Ex de San Lázaro de las Catarinas, Ramón Farías, San Francisco, Balcones, La Mora, Francisco, Sol Naciente y Laureles, además de otro asentamiento sin denominación oficial, lo que evidenció la amplia dispersión territorial de esta actividad clandestina.

Durante los cateos, las autoridades localizaron las máquinas tragamonedas en pleno funcionamiento, instaladas dentro de los inmuebles inspeccionados, lo que confirmó que la red operaba de manera activa y constante, alimentando un esquema ilícito que durante años habría pasado desapercibido para la población.

En total, 78 máquinas fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente, con el objetivo de profundizar en las investigaciones y determinar las responsabilidades legales correspondientes, así como el posible vínculo con organizaciones delictivas que operan en la zona.

Este aseguramiento representa un nuevo golpe a las finanzas del crimen en Uruapan, una ciudad que en los últimos años ha sido escenario de múltiples esfuerzos por debilitar las estructuras que lucran con actividades ilegales disfrazadas de “juegos de azar”.