Masacre en campo de futbol de Salamanca destapa guerra criminal: víctimas ligadas a empresa vinculada a grupo delincuencial de Jalisco y ataque atribuido a organización criminal local

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 08:49:46

Salamanca, Guanajuato, 27 de enero del 2026.- Al menos cinco de las once personas asesinadas durante la masacre registrada en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, estarían vinculadas a una empresa de seguridad privada presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con las primeras líneas de investigación de las autoridades.

En el ataque también resultaron lesionadas al menos diez personas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.

Las indagatorias preliminares apuntan a que la agresión fue perpetrada por un grupo armado perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).

Como parte de las diligencias, autoridades aseguraron dos cartulinas atribuidas a esta organización criminal, en las que se hace referencia directa a una disputa con el CJNG, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido en el contexto de la pugna entre ambos grupos delictivos.

Asimismo, se investiga la posible participación de Moisés Soto Bermúdez, señalado como quien habría encabezado el grupo de choque conocido como “Los Marros”.

Dicha célula criminal opera presuntamente bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias “Negro”, “Camorro” o “Gallo”, identificado como jefe de célula y uno de los principales objetivos de las corporaciones de seguridad en la región.

Mario Eleazar Lara Belman es considerado por las autoridades como generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya, donde mantiene presencia delictiva activa.