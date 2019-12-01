Escándalo en Oaxaca: revocación de mandato manchada por presunta compra de votos con mantas a favor de Salomón Jara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 08:38:55

San Pedro Amuzgos, Oaxaca, 27 de enero del 2026.- La jornada de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, estuvo marcada por denuncias ciudadanas difundidas principalmente en redes sociales, donde se señaló la presunta entrega de mantas a cambio del voto a favor de la continuidad del mandatario.

Uno de los casos más visibles se registró en el municipio de San Pedro Amuzgos, donde habitantes compartieron fotografías y videos en los que se observa la entrega de estos materiales luego de que presuntamente se verificara el sentido del sufragio.

De acuerdo con los testimonios difundidos, las mantas promovían la idea de que el gobernador “iba ganando” la consulta, situación que fue señalada por ciudadanos como una posible forma de coacción del voto.

Las imágenes se viralizaron en distintas plataformas digitales y generaron críticas de usuarios, quienes calificaron los hechos como una irregularidad grave.

Cabe destacar que Oaxaca se convirtió en la primera entidad del país en llevar a cabo una consulta estatal de revocación de mandato.

Según los resultados oficiales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el 58.82 por ciento de los participantes votó por la permanencia de Salomón Jara en el cargo, mientras que el 38.16 por ciento se pronunció por la revocación del mandato por pérdida de confianza. El 3.01 por ciento de los votos fue declarado nulo.

Sin embargo, la participación ciudadana alcanzó apenas el 29.9 % de la lista nominal, cifra inferior al 40 por ciento requerido por la ley estatal para que el resultado tenga carácter vinculante.

En total, 935 mil 500 personas emitieron su voto, de una lista nominal superior a tres millones de electores.