Ultiman a tiros a un hombre en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 10:11:36

Jacona, Michoacán, 27 de enero del 2026.- Minutos antes de la media noche de este martes en las inmediaciones de la colonia La Antorcha un hombre fue privado de la vida a balazos, el occiso esta en calidad de desconocido.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que alrededor de las 23:45 horas operadores del C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la citada colonia.

Policías Municipales, Guardias Civiles y Nacionales se trasladaron a la calle principal del citado Asentamiento Humano donde encontraron al masculino tirado boca abajo con varias lesiones de bala, por lo que pidieron el apoyo de una ambulancia.

Los paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron y le brindaron los primeros auxilios al individuo pero este ya había perdido la vida debido a las lesiones que presentaba.

El lugar fue acordonado bajo los protocolos de la cadena de custodia y más tarde llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes procesaron la escena donde recolectaron varios casquillos percutidos calibre 9mm.

Respecto al fallecido se informó que es de 30 a 35 años de edad aproximadamente, mismo que vestía sudadera blanca, pantalón gris, tenis y gorra azul, cuyo cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para que sea identificado.