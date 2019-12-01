Choque automovilístico en Uruapan, Michoacán, deja tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 08:56:45
Uruapan, Michoacán, 27 de enero del 2026.- Un saldo de tres personas lesionadas, fue el que dejó el choque entre un taxi y un auto compacto, hechos registrados en la carretera Uruapan-Lombardía en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida carretera, en las inmediaciones de la colonia Arroyo Colorado, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron y trasladaron a un hospital a tres personas que estaban heridas.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial, ello para deslindar responsabilidades.

