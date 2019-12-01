Se incendia taller mecánico en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 09:44:52

Morelia, Michoacán, 27 de enero del 2026.- Daños materiales en cinco vehículos y en un inmueble, fue el saldo que dejó el incendio de un taller mecánico, ubicado en la colonia Industrial de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en un taller mecánico en la calle Cromo, de la referida colonia, se estaba registrado un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo fe Bomberos, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro se determinaron daños en cinco vehículos además del inmueble, las causas del siniestro o fueron reveladas.