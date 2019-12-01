Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 22:24:50
Álamo Temapache, Veracruz, 23 de octubre de 2025.– Un hombre identificado como Javier Vargas Arias, de 43 años de edad, quien se dedicaba a la compra y venta de naranja, fue asesinado este jueves por sujetos armados en la zona conocida como Jardín Nuevo, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron a bordo de una camioneta y abrieron fuego contra la víctima, quien fue trasladada de manera inmediata al Hospital General de Álamo Temapache, donde perdió la vida mientras recibía atención médica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer el asesinato.

Cabe destacar que este es el segundo asesinato de un líder cítricola en menos de una semana, luego de que el pasado lunes fue ultimado Bernardo Bravo, líder de los productores limoneros de Apatzingán, Michoacán.

 

