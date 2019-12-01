Ciclista armado balea a un hombre en Zamora, Michoacán; resulta herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 00:12:28

Zamora, Mich., a 24 de octubre de 2025.- Un joven de 25 años resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos la noche del jueves en la colonia Ejidal Norte, en el municipio de Zamora. El responsable del ataque logró escapar del lugar a bordo de una bicicleta, según informaron fuentes policiales.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:35 horas del jueves, sobre la calle Alfredo B. Bonfil, cerca del número 30, donde vecinos reportaron al número de emergencias varias detonaciones de arma de fuego.

Tras el ataque, el lesionado —identificado como Ricardo V. C.— logró refugiarse en un domicilio ubicado en la calle Delicias, dentro de la misma colonia.

Elementos de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio y confirmaron la presencia del herido, quien presentaba impactos de bala en el cuerpo.

Paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital de la zona para recibir atención médica.

En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y localizó en el lugar dos casquillos percutidos calibre .22 milímetros, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

Hasta el momento, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para dar con el agresor, cuya identidad aún se desconoce.

Se investiga el móvil del ataque, mientras el estado de salud del joven permanece reservado.