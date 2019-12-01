Ciclista armado balea a un hombre en Zamora, Michoacán; resulta herido

Ciclista armado balea a un hombre en Zamora, Michoacán; resulta herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 00:12:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Mich., a 24 de octubre de 2025.- Un joven de 25 años resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos la noche del jueves en la colonia Ejidal Norte, en el municipio de Zamora. El responsable del ataque logró escapar del lugar a bordo de una bicicleta, según informaron fuentes policiales.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:35 horas del jueves, sobre la calle Alfredo B. Bonfil, cerca del número 30, donde vecinos reportaron al número de emergencias varias detonaciones de arma de fuego. 

Tras el ataque, el lesionado —identificado como Ricardo V. C.— logró refugiarse en un domicilio ubicado en la calle Delicias, dentro de la misma colonia.

Elementos de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio y confirmaron la presencia del herido, quien presentaba impactos de bala en el cuerpo. 

Paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital de la zona para recibir atención médica.

En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y localizó en el lugar dos casquillos percutidos calibre .22 milímetros, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

Hasta el momento, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para dar con el agresor, cuya identidad aún se desconoce. 

Se investiga el móvil del ataque, mientras el estado de salud del joven permanece reservado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ciclista armado balea a un hombre en Zamora, Michoacán; resulta herido
De 10 balazos quitan la vida a dueño de negocio de ropa y calzado en Uruapan, Michoacán; se presume fue por cobro de piso
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo
Más información de la categoria
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Del aplauso al ridículo: la primera gran detención de Sheinbaum termina en manos de EEUU tras fugarse a la GN en México; traficante chino manejaba 150 millones de dólares para cárteles de todo el mundo
Golpe al clan Sepúlveda Arellano: Detienen con 100 mil pesos de extorsiones a presunta pareja de “El Botox”, líder delictivo de Michoacán; ya han sido capturados su hermano, dos hijos y yerno
Comentarios