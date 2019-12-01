De 10 balazos quitan la vida a dueño de negocio de ropa y calzado en Uruapan, Michoacán; se presume fue por cobro de piso

De 10 balazos quitan la vida a dueño de negocio de ropa y calzado en Uruapan, Michoacán; se presume fue por cobro de piso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 23:48:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., a 23 de octubre de 2025.– Un ataque a tiros en un local de venta de ropa y tenis en la colonia Ampliación Revolución dejó a un joven sin vida la tarde-noche de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba atendiendo su negocio en la calle Plata cuando dos sujetos llegaron en motocicleta y dispararon en su contra sin mediar palabra, para luego escapar del lugar.

Vecinos que presenciaron el ataque solicitaron auxilio de inmediato. Al llegar, paramédicos y personal de Protección Civil confirmaron que la víctima había recibido al menos 10 impactos de bala, falleciendo en el lugar.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras la Fiscalía General de Michoacán iniciaba las investigaciones correspondientes. El cuerpo del joven fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos legales y necrológicos.

Hasta el momento, la identidad del occiso y el motivo del ataque se mantienen bajo reserva, mientras las autoridades trabajan en la búsqueda de los responsables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ciclista armado balea a un hombre en Zamora, Michoacán; resulta herido
De 10 balazos quitan la vida a dueño de negocio de ropa y calzado en Uruapan, Michoacán; se presume fue por cobro de piso
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo
Más información de la categoria
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Del aplauso al ridículo: la primera gran detención de Sheinbaum termina en manos de EEUU tras fugarse a la GN en México; traficante chino manejaba 150 millones de dólares para cárteles de todo el mundo
Golpe al clan Sepúlveda Arellano: Detienen con 100 mil pesos de extorsiones a presunta pareja de “El Botox”, líder delictivo de Michoacán; ya han sido capturados su hermano, dos hijos y yerno
Comentarios