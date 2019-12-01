De 10 balazos quitan la vida a dueño de negocio de ropa y calzado en Uruapan, Michoacán; se presume fue por cobro de piso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 23:48:38

Uruapan, Mich., a 23 de octubre de 2025.– Un ataque a tiros en un local de venta de ropa y tenis en la colonia Ampliación Revolución dejó a un joven sin vida la tarde-noche de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba atendiendo su negocio en la calle Plata cuando dos sujetos llegaron en motocicleta y dispararon en su contra sin mediar palabra, para luego escapar del lugar.

Vecinos que presenciaron el ataque solicitaron auxilio de inmediato. Al llegar, paramédicos y personal de Protección Civil confirmaron que la víctima había recibido al menos 10 impactos de bala, falleciendo en el lugar.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras la Fiscalía General de Michoacán iniciaba las investigaciones correspondientes. El cuerpo del joven fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos legales y necrológicos.

Hasta el momento, la identidad del occiso y el motivo del ataque se mantienen bajo reserva, mientras las autoridades trabajan en la búsqueda de los responsables.