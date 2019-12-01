Golpe al clan Sepúlveda Arellano: Detienen con 100 mil pesos de extorsiones a presunta pareja de “El Botox”, líder delictivo de Michoacán; ya han sido capturados su hermano, dos hijos y yerno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 20:51:56

Apatzingán, Mich., a 23 de octubre de 2025.— En una nueva acción contra la red criminal encabezada por César Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, autoridades de los tres niveles de gobierno detuvieron a una mujer identificada como Esmeralda “N”, presunta extorsionadora del sector agrícola y pareja sentimental del buscado líder delincuencial que opera en la Tierra Caliente de Michoacán.

La captura ocurrió durante un operativo interinstitucional en la comunidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, dieron alcance a la mujer tras recibir reportes ciudadanos que la señalaban de haber pasado “a recoger la cuota” a productores locales.

En la inspección al vehículo que conducía, las autoridades localizaron más de 100 mil pesos en efectivo y un envoltorio con metanfetamina, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, con sede en Apatzingán.

Golpe a la red familiar de “El Botox”

La detención de Esmeralda “N” se suma a una serie de capturas recientes de familiares directos de “El Botox”, quien continúa prófugo y es considerado uno de los líderes criminales más buscados de Michoacán.

En junio pasado, autoridades federales detuvieron a Cirilo Sepúlveda, hermano del capo, durante un operativo de la Guardia Nacional que provocó bloqueos y quema de vehículos en Apatzingán y Buenavista.

Meses antes, en febrero de 2025, fueron aprehendidos Gerardo Valencia Barajas, alias “El Señor de la Silla” —señalado como extorsionador del sector limonero y aguacatero— y su pareja Joana Lizbeth Sepúlveda Valencia, hija de “El Botox”. Ambos enfrentan cargos por delitos de homicidio y delincuencia organizada.

Otro hijo del líder, César Sepúlveda Valencia, fue detenido en octubre de 2024, mientras que las autoridades mantienen una recompensa de 100 mil pesos por información que lleve a la captura tanto de “El Botox” como de su hermano Andrés Alejandro “El Jando” o “El Fresa”.

Extorsión y violencia contra el campo

La detención de Esmeralda “N” ocurre en medio de una ola de violencia y extorsiones contra productores agrícolas del Valle de Apatzingán, especialmente en los sectores del limón y aguacate, donde grupos criminales exigen pagos a cambio de permitir la cosecha y comercialización de los productos.

Autoridades estatales y federales mantienen presencia militar en la región, mientras continúan los operativos para desarticular la estructura financiera y operativa de “Los Blancos de Troya”, grupo encabezado por “El Botox” y sus familiares.