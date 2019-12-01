Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia

Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 21:45:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 23 de octubre del 2025.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de cinco perros sin vida en la colonia Primo Tapia Poniente de la capital michoacana.

El descubrimiento ocurrió la mañana de este jueves, luego de que vecinos reportaran la presencia de los animales muertos sobre la avenida Río Grande, a un costado del jardín de niños Leona Vicario.

Elementos de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna, acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Peritos en criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de las necropsias de ley y determinar las causas de muerte.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo
Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Del aplauso al ridículo: la primera gran detención de Sheinbaum termina en manos de EEUU tras fugarse a la GN en México; traficante chino manejaba 150 millones de dólares para cárteles de todo el mundo
Más información de la categoria
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Claudia Sheinbaum refrenda compromiso de ayudar a las y los afectados por las lluvias desde Puebla
Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo
Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Comentarios