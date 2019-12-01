Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 21:45:49

Morelia, Michoacán, 23 de octubre del 2025.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de cinco perros sin vida en la colonia Primo Tapia Poniente de la capital michoacana.

El descubrimiento ocurrió la mañana de este jueves, luego de que vecinos reportaran la presencia de los animales muertos sobre la avenida Río Grande, a un costado del jardín de niños Leona Vicario.

Elementos de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna, acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Peritos en criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de las necropsias de ley y determinar las causas de muerte.