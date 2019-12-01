Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 22:58:21

Celaya Guanajuato, 23 de octubre del 2025.- Un doble crimen se llevó a cabo el interior de un domicilio en la Colonia Hacienda del Bosque en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la calle Circuito José María Velasco alrededor de las 9:30 del jueves a través de la línea de emergencias 911, a dónde acudieron cuerpos de emergencias y elementos policíacos, los cuales confirmaron que dos masculinos de apariencia joven que estaban dentro de una vivienda ya no tenían vida.

La mecánica de lo ocurrido se ignora, solo refieren en los primeros reportes que se escucharon cuatro disparos de arma de fuego y un vehículo de motor alejarse rápidamente del lugar

Serán Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía Regional del Estado que determinen cómo se perpetró el ataque con base al peritaje correspondiente.

Una vez que concluyeron los trabajos de campo los cuerpos de las víctimas fueron llevados al Semefo para realizarle la necropsia de ley.