Ultiman a dos personas en Paracho, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 12:15:04

Paracho, Michoacán, a 22 de octubre 2026.- Los cuerpos de dos personas que fueron asesinados a balazos, se localizaron en un paraje de la carretera Quinceo-Capácuaro, en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos personas, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.