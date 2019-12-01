Presunto responsable de violación, cometida contra una adolescente de 13 años, es vinculado a proceso

Jiquilpan, Michoacán, a 22 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Gustavo “N”, por su posible relación en el delito de violación en agravio de una adolescente de 13 años; hechos ocurridos en el municipio de Marcos Castellanos, en el año 2020.

Sobre el particular se informó, que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 14 de marzo del año en cita, la víctima se dirigía a recoger a su hermana cuando fue alcanzada por el investigado, quien se ofreció a llevarla en su motocicleta. Cómo ya era de noche y lo conocía por ser amigo de su hermano, ésta aceptó y subió a la unidad.

Enseguida, Gustavo “N” la llevó a una casa en una localidad del municipio de Marcos Castellanos donde la atacó sexualmente, advirtiéndole que les haría daño a sus familiares.

La víctima contó lo ocurrido a su madre, quien de inmediato acudió a presentar la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, que inició las investigaciones, mismas que permitieron establecer la posible relación de Gustavo “N” en el delito, quien fue detenido con base a una orden de aprehensión.

El detenido fue presentado ante la autoridad jurisdiccional, quien, tras valorar los datos de prueba resolvió su vinculación a proceso, fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó dos meses para la investigación complementaria.