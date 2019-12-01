Ultiman a dos mujeres y un hombre en calles de Jacona, Michoacán

Ultiman a dos mujeres y un hombre en calles de Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 14:05:15
Jacona, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- Los cuerpos de dos mujeres y un hombre que fueron asesinados a balazos y que presentaban huellas de violencia, fueron localizados en un camino vecinal en la colonia La Instancia de Jacona, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presencia de los cuerpos sin vida en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos mujeres y un hombre,  los cuales presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, y huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

