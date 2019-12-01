Detienen en Querétaro a un hombre buscado por homicidio en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 12:57:41

Querétaro, Querétaro, 19 de octubre del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de “El Pista”, por su probable autoría en el delito de homicidio calificado, cometido en Michoacán.

"El pista" fue detenido el 18 de octubre de 2025, durante el operativo, el imputado fue informado de sus derechos y asegurado sin incidentes, conforme a los protocolos policiales.

Se pone a disposición de la autoridad judicial del estado de Michoacán, quien continuará con el proceso penal correspondiente.