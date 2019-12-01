Incendio consume taller mecánico en Corregidora, Querétaro

Incendio consume taller mecánico en Corregidora, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 13:01:30
Corregidora, Querétaro, 19 de octubre del 2025.- Importante movilización de servicios de emergencias, se registró en la colonia El Pueblito, en el municipio de Corregidora, en donde se registró un fuerte incendio, en un taller mecánico.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el incendio, por lo que, rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas para sofocar el incendio.

Fue personal de Protección Civil del municipio de Corregidora, quienes ingresaron al taller y sofocaron el incendio, el cual dejó importantes daños materiales.

Elementos policiales, se movilizaron para tomar conocimiento y abanderar la zona del incendio, con la finalidad de evitar alguna situación de riesgo.

