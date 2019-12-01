Golpe al crimen en Chiapas: FGR desmantela centro de operaciones aéreas en Tapachula; aseguran avioneta, camionetas de lujo y 200 paquetes de estupefaciente listos para ser distribuidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 13:20:04
Tapachula, Chis., a 19 de octubre de 2025.- En una operación sorpresiva y de alto impacto, la Fiscalía General de la República (FGR) asestó un duro golpe al crimen organizado, al catear un aeródromo clandestino en el municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez, donde se hallaron más de 200 paquetes repletos de cocaína y una avioneta lista para despegar.

El operativo, llevado a cabo por la Policía Federal Ministerial (PFM) en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades estatales, fue ejecutado tras una minuciosa investigación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El hallazgo tuvo lugar en un predio ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas–Ciudad Hidalgo, donde los agentes federales irrumpieron con una orden de cateo autorizada por la autoridad competente. Lo que encontraron dejó a todos boquiabiertos:

203 paquetes con polvo blanco que dio positivo a clorhidrato de cocaína; una avioneta, presuntamente utilizada para el tráfico aéreo del estupefaciente; tres camionetas de alta gama; y el aeródromo completo, que habría funcionado como base de operaciones del crimen organizado.

Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien ya trabaja para dar con los responsables de este nuevo escándalo del narcotráfico en la frontera sur del país. No se descartan que el aeródromo formara parte de una red internacional dedicada al trasiego de droga desde y hacia Centroamérica.

