Vive la Semana de Noche de Muertos en los Manantiales de Urandén

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 14:48:55
Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2025.-Los Manantiales de Urandén serán nuevamente uno de los escenarios en donde se vivirá la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, una experiencia que no debes perderte, que incluye representaciones y talleres que han preparado las comunidades y la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Esta experiencia incomparable en los Manantiales de Urandén se llevará a cabo dos fines de semana, el primero del viernes 24 al domingo 26 de octubre; la cual hará vivir al espectador la tradición desde su origen, y se repetirá del 31 de octubre al 2 de noviembre. 

Además los asistentes disfrutarán de música, danza y representaciones en los canales iluminados, para las cuales habrá dos horarios, la primera a las 19:00 horas y la segunda función a las 20:45 horas.

Roberto Monroy García señaló que el 1 de noviembre habrá un programa especial de la representación de la comunidad en las canoas, para todo el turista y visitante nacional e internacional que se espera en esta fecha en Michoacán, por lo que se realizarán tres presentaciones a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas.

El titular de la política turística estatal recordó que el 1 de noviembre también se desarrollará el Festival de Música Tradicional y Danzas en el parador turístico de Urandén, desde las 19:00 horas. El costo de ingreso es de 50 pesos, y el estacionamiento en 30 pesos, cantidades que se quedarán en su totalidad para la comunidad. Para mayores detalles la Sectur puso a disposición el teléfono 443 224 6187, o bien, a través del sitio web https://visitmichoacan.com.mx/

Noventa Grados
