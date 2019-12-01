Ultiman a dos mujeres en un domicilio de Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 09:48:49

Zamora, Michoacán, a 19 de septiembre 2025.- La madrugada de este viernes dos mujeres fueron asesinadas a balazos al interior de una vivienda de la colonia Ferrocarril, también dispararon en contra de la vivienda, al momento se ignora el móvil del crimen.

Fue aproximadamente a las 04:35 horas cuando algunos vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la calle Ferrocarril casi esquina con Lázaro Cárdenas.

Uniformados de la Policía Municipal y Guardia Nacional se movilizaron al sitio donde primeramente se percataron de un inmueble con daños en la fachada, por lo que al revisar al interior encontraron a las dos féminas heridas, por lo que solicitaron al C5 una ambulancia.

Paramédicos de Rescate arribaron enseguida y confirmaron el deceso de ambas mujeres, las cuales al momento están en calidad de desconocidas.

De las víctimas se dijo que una es de aproximadamente 50 años de edad, la cual vestía un short color rosa y blusa blanca con diferentes figuras, mientras la otra es de unos 30 años, misma que traía blusa de manga larga y short color rosa.

El sitio quedo bajo resguardo de los protocolos de la cadena de custodia y enseguida llego personal de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de procesar la escena donde recolectaron casquillos percutidos calibre 9mm y .223mm.

Los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, esperando sean identificadas mas tarde.