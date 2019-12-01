Ultiman a dos jóvenes mujeres en Tingambato, Michoacán 

Ultiman a dos jóvenes mujeres en Tingambato, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 13:35:48
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Tingambato, Michoacán, a 18 de marzo 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos mujeres fueron ultimadas a tiros cuado viajaban e bordo de un automóvil en las inmediaciones de la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las inmediaciones del hotel Eloísa, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron un vehículo Marca Volkswagen, tipo Jetta, de color negro, placas de la UCD, y a bordo de este los cuerpos sin vida de dos personas, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos mujeres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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