Regresa el diputado más famoso a San Lázaro; Sergio Mayer se presenta a trabajar tras paso por reallity show

Regresa el diputado más famoso a San Lázaro; Sergio Mayer se presenta a trabajar tras paso por reallity show
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 13:29:06
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Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.- El diputado Sergio Mayer volvió a sus funciones en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, luego de su participación en el reality show La Casa de los Famosos.

A su regreso, el legislador reconoció que su decisión de integrarse al programa pudo ser “políticamente incorrecta”, por lo que ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos.

Sin embargo, Mayer defendió su postura al señalar que los ingresos obtenidos durante su participación fueron “legales y moralmente correctos”, razón por la cual solicitó licencia a su cargo en su momento.

El diputado retomó sus actividades legislativas tras concluir su paso por el programa televisivo.

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