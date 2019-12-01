Cae “La Maracucha” en CDMX; la ligan al Tren de Aragua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 14:38:50

Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.- En la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, autoridades federales y capitalinas detuvieron a Yorbelis “N”, alias “La Maracucha”, presunta integrante del grupo delictivo Tren de Aragua.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tras cumplimentar una orden de aprehensión.

De acuerdo con las investigaciones, a la detenida se le relaciona con delitos como trata de personas, delincuencia organizada, cobro de piso, distribución de droga y reclutamiento de víctimas para explotación sexual.

Las autoridades señalaron que el caso es resultado de indagatorias iniciadas desde 2025, que incluyeron cateos, verificaciones administrativas y detenciones previas de otros presuntos integrantes de esta célula criminal que operaba en la zona.