Hallan cuerpo calcinado al interior de cuarto en obra negra en Morelia, Michoacán 

Hallan cuerpo calcinado al interior de cuarto en obra negra en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 13:13:11
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Morelia, Michoacán, 18 de marzo del 2026.- En el interior de un cuarto en obra negra, ubicado en la colonia Ampliación La Soledad, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, al parecer una quema de basura se salió de control y lo alcanzó en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de los restos humanos, en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo calcinado de una persona, el cual haría quedado atrapado en el referido cuarto cuando quemaba basura, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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