Homicida de la Lázaro Cárdenas, hospitalizado bajo custodia: Juan Luis Ferrusca 

Lázaro Cárdenas, 18 de marzo de 2026.- El secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que el hombre que le quitó la vida a una mujer en la colonia Lázaro Cárdenas se encuentra lesionado y bajo custodia, ya que fue trasladado al Hospital General para recibir atención.

Explicó que el agresor le quitó la vida a una mujer dentro de su domicilio y posteriormente se disparó con la misma arma, por lo que al llegar los elementos de la SSPM pidieron apoyo médico, así como a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que estará a cargo de la investigación.

"Recibimos una llamada a la línea de emergencias 911 en donde nos alertaban de aparentes detonaciones de arma de fuego al interior de ese domicilio, cuando llegamos al lugar nos permitieron el acceso y la policía localiza a dos personas lesionadas por arma de fuego", dijo.

Mencionó que, al arribar los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento de la mujer, mientras que el hombre aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado bajo custodia para recibir atención médica, en tanto se esclarecen los hechos y se determina su situación jurídica.

"Llegaron los servicios médicos y confirman el deceso de una femenina mayor de edad y un masculino presentaba complicaciones y fue trasladado en calidad de detenido al Hospital General".

Precisó que, aunque existen indicios y posibles testigos que apuntan a la hipótesis de un ataque directo seguido de un intento de suicidio, será la Fiscalía General del Estado la encargada de confirmar las circunstancias del caso tras el desarrollo de las investigaciones.