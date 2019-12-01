Dan sentencia de 41 años de prisión contra uno de los implicados en homicidio y robo de una mujer en Tenencia Morelos

Morelia, Michoacán, 18 de marzo del 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 41 años de prisión en contra de uno de los hombres involucrados en el homicidio calificado y robo calificado cometidos en agravio de una mujer en la Tenencia Morelos, municipio de Morelia.

Sobre el particular se informó que en el Juicio Oral, el agente del Ministerio Público demostró que el 13 de marzo de 2022, la víctima María Rita A. se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Paulino Nieto, cuando dos hombres ingresaron al inmueble, la ataron de pies y manos y la agredieron físicamente para someterla.

Tras perpetrar la agresión, los responsables sustrajeron 295 mil pesos en efectivo, diversas piezas de joyería y una escopeta, para posteriormente darse a la fuga. La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, falleció a consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.

Derivado de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía Especializada de Feminicidio, se logró establecer la identidad y participación de Brandon Xavier “N” en estos hechos, por lo que fue detenido y posteriormente vinculado a proceso.

Concluido el desahogo probatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio, imponiendo a Brandon Xavier “N” una pena de 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 6 años por robo calificado, lo que suma 41 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño.