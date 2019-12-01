“No me gusta dar declaraciones”: Adán Augusto evita responder a señalamientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 13:57:50

Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.- El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, evitó responder si ha sido llamado a declarar en torno a los casos en los que ha sido mencionado públicamente.

Al ser cuestionado por medios, el legislador se limitó a decir: “Respeten que a mí no me gusta andar dando declaraciones”, con lo que esquivó profundizar sobre los señalamientos.

Ante la insistencia sobre si su papel como servidor público lo obliga a informar a la ciudadanía, respondió que “quienes tengan esa obligación que lo hagan”.

Con ello, el senador de la República por Morena cerró la puerta a dar más detalles sobre su situación, una vez que se le vincula a Hernán "N", presunto líder delincuencial del grupo denominado "La Barredora", quien fungió como su Secretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador de Tabasco.