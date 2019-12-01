Ultiman a dos individuos en Pátzcuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 11:01:04

Pátzcuaro, Michoacán, 7 de octubre del 2025.- Los cuerpos de dos personas que fueron asesinados a tiros se localizaron en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Unguarán, en el municipio de Párzcuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presencia de los cuerpos sin vida de dos individuos en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quiere tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.