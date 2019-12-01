Identifican a principal sospechoso del homicidio del padre Bertoldo Pantaleón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 11:18:16

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- Las autoridades identificaron al principal sospechoso del homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en Guerrero.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien dijo que se trata del chófer del párroco.

En ese sentido, el funcionario federal señaló que la víctima falleció dentro de su camioneta cuando se preparaba para ir a dar una misa.

Además, comentó que, hasta el momento no se tienen indicios de que el hombre religioso estuviera inmiscuido en situaciones ilegales.

“Todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta cuando iba a salir a dar una misa”, explicó el secretario García Harfuch.

Asimismo, el titular de la SSPC aseguró que el presunto autor de los hechos está “en búsqueda”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la Secretaría de Gobernación “ha estado en contacto desde el primer momento” con la Iglesia católica.