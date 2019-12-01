-->

Identifican a principal sospechoso del homicidio del padre Bertoldo Pantaleón

Identifican a principal sospechoso del homicidio del padre Bertoldo Pantaleón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 11:18:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- Las autoridades identificaron al principal sospechoso del homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en Guerrero.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien dijo que se trata del chófer del párroco.

En ese sentido, el funcionario federal señaló que la víctima falleció dentro de su camioneta cuando se preparaba para ir a dar una misa.

Además, comentó que, hasta el momento no se tienen indicios de que el hombre religioso estuviera inmiscuido en situaciones ilegales.

“Todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta cuando iba a salir a dar una misa”, explicó el secretario García Harfuch.

Asimismo, el titular de la SSPC aseguró que el presunto autor de los hechos está “en búsqueda”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la Secretaría de Gobernación “ha estado en contacto desde el primer momento” con la Iglesia católica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen 3 presuntos extorsionadores; operaban en Iztapalapa
Trailero pierde la vida en choque volcadura, en el libramiento Noreste, en El Marqués, Querétaro
Hombre pierde la vida en Ciudad del Sol, en Querétaro
Transmisión en vivo termina en tragedia: hombre es atacado a balazos mientras denunciaba baches en Salvatierra
Más información de la categoria
Investigadores de la UNAM Morelia y de universidades de Chile logran resolver conjetura matemática de Premio Nobel
'Priscilla' evolucionaría a huracán de categoría mayor, advierte Sheinbaum; pide tomar precauciones
Hay "vínculos muy claros" entre Hernán "N" y el crimen organizado, revela FGR
“Nunca he oído hablar de él, no sé quien es”: Donald Trump se lanza contra presentación de Bad Bunny en el Super Bowl
Comentarios